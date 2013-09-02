مسلحون يحتجزون طائرة أردنية في مطار ”طرابلس” الليبي

قالت مصادر إعلامية وسياسية أردنية، إن ”مجموعة ليبية مسلحة اقتحمت فجر اليوم، مطار ”طرابلس” الدولي في ليبيا، واحتجزت طائرات بينها طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية”، وبحسب المصادر ذاتها، فإن الطائرة الأردنية كان من المفترض أن تعود للبلاد أمس الأحد، لكنها تأخرت ولم تعود حتى اللحظة”.

ولم يتسن حتى الساعة 01.00 تج الحصول على تأكيد من قبل الحكومة الأردنية أو شركة الملكية للطيران، وكان مسلحون مجهولون، قد أوقفوا، الليلة الماضية، حركة الطيران المدني في مطار طرابلس الدولي بالعاصمة الليبية. بحسب مصدر ملاحي بالمطار.

وذكر مراسل الأناضول نقلاً عن المصدر ذاته أن ”المسلحين منعوا طائرتين تتبعان لشركة طيران ليبية من الإقلاع إحداها متوجهة إلى مدينة بنغازي الليبية والأخرى إلى مدينة الاسكندرية المصرية، فيما تم تحويل مسار طائرة مدنية أخرى إلى مطار ”امعتيقة” بضواحي طرابلس .

وأضاف المصدر أن وزارة المواصلات الليبية أمرت بوقف حركة الطيران بالمطار، نظراً للاضطرابات الأمنية به، موضحا أنه تم فتح مطار ”امعتيقة” لاستقبال الطائرات بشكل مؤقت .

ويشهد مطار طرابلس، وهو المطار الرئيسي بالبلاد، اضطرابات أمنية بين وقت وآخر، مما تسبب في إغلاقه عدة مرات.