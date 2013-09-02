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منح أعضاء الكسب غير المشروع صفة قضاة لإنجاز قضايا النظامين السابقين

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منح أعضاء الكسب غير المشروع صفة قضاة لإنجاز قضايا النظامين السابقين منح أعضاء الكسب غير المشروع صفة قضاة لإنجاز قضايا النظامين السابقين

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله على المذكرة المقدمة من المستشار إبراهيم الهندى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بشأن انتداب أعضاء الجهاز الجدد وازداد عددهم إلى 14 عضوا وقضاة تحقيق حتى يتسنى لهم بممارسة أعمالهم فى إطار القانون والقدرة على التحقيق مع رموز النظامين السابق والأسبق كقضاة تحقيق.

وقال مصدر قضائى بالجهاز، إن المستشار إبراهيم الهنيدى كان قد انتدب 14 عضواً يعملون كرؤساء هيئة فحص وتحقيق ولكن لا يمكنهم ممارسة عملهم إلا بعد حصولهم على صفة قضاة تحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى وبالفعل أرسل الهنيدى مذكرة بأسماء الأعضاء الجدد إلى المجلس والذى وافق على انتدابهم كقضاة للتحقيق.

من جهة أخرى، كشف مصدر قضائى بأن مجموعة كبيرة من رموز النظامين الإخوان ومبارك الهاربين إلى الخارج سيتقدمون بمبادرة إلى جهاز الكسب بالتصالح وتسوية خلافاتهم مع الجهاز عن طريق سداد المبالغ التى حصلوا عليها باستغلال نفوذهم دون وجه حق.

وأضاف المصدر، أن معظم رجال الأعمال الهاربين من نظام مبارك مثل رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى يودون التصالح مع الجهاز برد المبالغ غير المثبتة فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم،فيما عرض على اسفن رجل الأعمال التركى وشريكه حسين سالم التصالح مع السلطات المصرية مقابل الإفراج عنه من قبل السلطات الاسبانية التى اعتقلته خلال العام الجارى.

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مصر 365