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"بلان" تنتهى من تأهيل مركز شباب بأسيوط للمنافسة على منحة ريال مدريد

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"بلان" تنتهى من تأهيل مركز شباب بأسيوط للمنافسة على منحة ريال مدريد "بلان" تنتهى من تأهيل مركز شباب بأسيوط للمنافسة على منحة ريال مدريد

انتهت هيئة بلان من تجهيز مركز شباب قرية البلايزة بأسيوط للمنافسة على منحة ريال مدريد، والتى تتم برعاية هيئة بلان بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالقرية.

صرح بذلك رامى يوسف مسئول الإعلام بهيئة بلان، وقال إنه فى ذات الإطار تم تطوير وتجهيز مركز شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأضاف يوسف أن هيئة بلان أيضاً قامت بتوزيع كافة الأدوات الرياضية اللازمة لجميع أطفال القرية الراغبين فى المشاركة، ولتشجعيهم على ممارسة حقهم فى الرياضة وما يرتبط بها من نتائج إيجابية، منوهاً أنه نظراً لذلك فقد شهدت القرية ارتفاعا كبيرا فى ممارسة الأطفال لحقوقهم الرياضية، وما يرتبط بها من حقوق صحية وجسدية وعمرية.

وأشار مسئول الإعلام بهيئة بلان إلى أن تنفيذ منحة ريال مدريد بقرية البلايزة تعمد إلى تدريب الأطفال على أساسيات كرة القدم والسلة، حسب معاير أكاديمية ريال مدريد الدولية، ومنحهم فرصة لممارسة حقهم فى الرياضة بالقرى الفقيرة المحرومة من الخدمات.

وأوضح فراج أبو ضيف منسق برنامج الشباب بهيئة بلان أن المنحة لا يقتصر دورها على ذلك، بل تتضمن أيضاً نشر الروح الرياضية والعمل الجماعى كواحدة من أهم أهداف المنحة، حيث من خلالها يمكننا استخدام الرياضة من أجل التنمية.

من جهته أعرب الدكتور أيمن صادق، مدير برامج هيئة بلان، عن متابعته الدائمة لجهود فريق العمل فى هذا المشروع، والذى يأتى فى أطار أهم الأهداف الاستراتيجية لعمل هيئة بلان فى ، والمعنية بتمكين الشباب ودعم حقوق الطفل، مشيرا إلى أن برامج الهيئة تعتنى بشكل بالغ بمشاركة كافة فئات المجتمع، وخصوصاً البنات والأطفال ذوى الإعاقة فى تنمية المجتمعات المحلية ونشر الوعى.

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مصر 365

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