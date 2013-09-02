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الفريق أول عبد الفتاح السيسي يلتقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي

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الفريق أول عبد الفتاح السيسي يلتقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الفريق أول عبد الفتاح السيسي يلتقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي

الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع

التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له الذى يزورمصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة التطورات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار في المنطقة .

واعرب الفريق اول السيسي عن اعتزازه بالجهود الدبلوماسية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية ، وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب المصري وحرصه الدائم علي دعم سياسيا واقتصاديا لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة ، مؤكدا علي الروابط القوية بين البلدين اللذين يملكان قاسما كبيرا من التاريخ العريق والريادة العربية والإقليمية المشتركة.

ونقل الأمير سعود الفيصل تحيات العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للفريق أول عبدالفتاح السيسي وتقديره للجهود المبذوله لسرعة استعادة مصر لمكانتها الرائدة باعتبارها مركز الثقل والعمق الاستراتيجي للمنطقة العربية .

واكد ان العلاقات المصرية السعودية مبنيه علي روابط راسخة من مشاعر الأخوه والتنسيق والتعاون والعمل العربي المشترك في كافة المجالات .

حضر اللقاء الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير السعودي بالقاهرة السفير أحمد قطان.

أ ش أ

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