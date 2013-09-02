الأظافر الكامدة أحدث صيحات خريف 2013

تعتقد الكثيرات من الفتيات أنَّ الأظافر المنطفئة، وذات المظهر الجافّ، قد أصبحت صيحة قديمة ومملّة. ولكن وفقاً لصيحات خريف 2013، فإنّ هذه الصيحة عادت بقوَّة خلال اسبوع الموضة بشكل جديد ومبتكر...

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1. قامت "Marian Newman" خبيرة تزيين الأظافر وفريقها، في أسبوع الموضة الماضي في نيويورك، بإبداع صيحة جديدة، تعتمد على الطلاء المنطفئ، مع أطراف لامعة جذَّابة، بالإضافة إلى إمكان استبدال طريقة الأطراف اللامعة بطريقة الظلّ، والتي تعتمد على طلاء الأظافر باللون المنطفئ الجافّ مع وضع طبقة من الطِّلاء اللامع على شكل ظلال، كما يظهر في الصُّورة.

2. وللتجديد، تخلَّصي من مظهر الأظافر الفرنسيَّة اللامعة واستبدليها بالطلاء المنطفئ. ولكن إن كنتِ تفضِّلين بعض الحيويَّة على أظافرك، فإنّ بإمكانك طلاءها بالطَّريقة التي تفضِّلينها، مع ترك أطرافها باللون المنطفئ أو العكس؛ وستظهر هذه الإطلالات بغاية الروعة مع اللون الأسود أو النيليّ.

3. إطلالة المكسّرات على أظافرك. فبعد التعرُّف إلى إطلالة الأظافر المنطفئة مع الأطراف اللامعة، لِمَ لا تبحثين عن مظهر أكثر إبداعاً؟

ببساطة، قومي بطلاء أظافرك باللون الأسود المنطفئ، واتركيه حتى يجفّ، ثمّ قومي بوضع طبقة من الطِّلاء الأسود اللامع على هيئة نقاط، وذلك باستخدام فرشاة خاصَّة أو أداة تنقيط.

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