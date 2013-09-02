5 قواعد أساسيَّة للجمال من Cheryl Cole

حتى تتمتَّعي ببشرة نضرة وجمال أخَّاذ، عليكِ أن تقومي بالاستفادة من بعض نصائح الخبراء في هذا المجال؛ فنصائح الأهل والصَّديقات قد لا تكون مجدية في معظم الأوقات.

لذلك، ينقل لك "سيِّدتي نت" 5 قواعد تجميليَّة أساسيَّة من الجميلة Cheryl Cole، الوجه الجديد لـ "L'Oreal"؛ لذا قومي بالاستماع إلى هذه الملاحظات بعناية:

1. لا تخافي من تقدُّم السِّن

لقد تجاوزت الثلاثين من عمري، وأنا لست قلقة بشأن ذلك. فأنا لا أحنُّ إطلاقًا إلى Cheryl Cole، عندما كانت في العشرينات من عمرها. ولكنّني أحببت نفسي، عندما بدأت بالاستقرار في حياتي. وبالرُّغم من أنَّهم يقولون إنَّ التَّجاعيد ستبدأ بالظُّهور في الثلاثينات من العمر، إلا أنّني لا أفكِّر بهذا الأمر، ولن أقلق بشأن هذه المشكلة قبل حدوثها في حياتي.

كلّ ما عليكِ فعله هو الاهتمام ببشرتك منذ سنّ المراهقة، وتنظيفها مرَّتين أو ثلاث مرَّات سنوياً".

2. لا تجرِّبي "البوتوكس" مبكراً

يُمكن أن يكون "البوتوكس" خياراً جيّداً للسيِّدات في أواخر الثلاثينَات أو الأربعينَات. ولكنّ فكرة استخدامه للمراهقات الصغيرات تُقلقني. وقد فكَّرت كثيراً في تجربة "البوتوكس"، ولكنّني لم أقرّر استخدامه مطلقاً.

3. أحيطي نفسك بأصدقاء داعمين

يجب على كلّ سيِّدة أن تُحيط نفسها بنساء داعمات لها، فصديقتي العظيمة هي التي تُشجِّعني دوماً وتقدِّم لي النَّصائح بخصوص كيفيَّة تأخير ظهور تجاعيد الوجه والبشرة.

4. المكمِّلات الغذائيَّة ليست هي الحلّ

المكمِّلات الغذائيَّة لن تكون ذات فعاليَّة كافية، إذا كنتِ تتبعين نظاماً غذائيّاً سيّئاً. فإذا كنتِ تأكلين الوجبات السَّريعة بشكل يوميّ، وتأخذين المكمِّلات الغذائيَّة، فلن تشعري بتحسُّن بشرتك، لأنَّ الأطعمة السيّئة ستنعكس على بشرتك، وستحصلين على بشرة سيّئة.

5. طبِّقي قناعاً لشعرك مرَّتين في الأسبوع

عندما ذهبتُ إلى ولاية كاليفورنيا للاحتفال بعيد ميلادي، لم أهتمّ بشعري على الإطلاق، برغم أنّني دائمة الاهتمام بشعري في أوقات العمل. ولكنّ هذا الأمر كان آخر شيء في ذهني أثناء العطلة، فانطلقت إلى العديد من الحفلات والنُّزهات الخارجيَّة، ولم ألاحظ التغيُّر الذي حدث في شعري، إلا عندما عدت إلى المنزل، حيث بدا شعري وكأنَّه قد صعق بالكهرباء. ومن هنا عدت إلى روتين الاهتمام بشعري، ولم أتنازل عن القيام بعمل قناع مغذٍ لشعري، مرَّتين أسبوعيّاً، منذ ذلك الوقت.

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