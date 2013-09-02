محمد بن زايد يغادر مصر

غادر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم القاهرة بعد زيارة اخوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة بحث فيها مع كبار القادة المصريين العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

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> ولدى وصول سمو ولي عهد ابوظبي قاعة كبار الشخصيات في مطار القاهرة الدولي التقى سموه الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وتبادلا الاحاديث الودية والأخوية.

وأعرب سمو ولي عهد ابوظبي عن خالص الشكر والتقدير للحفاوة البالغة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به سموه والوفد المرافق من الشعب المصري وقيادته.

كما عبر سموه عن سروره باللقاءات التي جمعته بالقادة المصريين وما تم خلالها من تشاور وتبادل للرأي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر المحبة والعلاقات الطيبة ..

داعيا سموه المولى عز وجل ان يديم على مصر وشعبها الكريم العزة والتقدم والرقي والازدهار وللعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين كل التطور والنماء.

من جانبه اعرب الفريق أول عبدالفتاح السيسي عن تقدير جمهورية مصر لقيادة دولة الإمارات ومواقفها الداعمة لما فيه خير ومصلحة الشعب المصري مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي عبرت عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأعطت دفعة قوية للتعاون المشترك بينهما.

وودع سموه كما استقبل بكل حفاوة وترحاب على المستويين الشعبي والرسمي حيث كان في وداع سموه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي الفريق أول عبدالفتاح السيسي والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي المصري وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

وكان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقى خلال الزيارة فخامة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري والفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وعدد من كبار القادة المصريين.