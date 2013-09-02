الشيخ حافظ سلامة: أوباما يريد تدمير سوريا لصالح إسرائيل

شن الشيخ حافظ سلامة، أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، هجوماً حاداً على جامعة الدول العربية، مؤكداً أن ما يحدث هو فضيحة عالمية للعرب، حيث تجاهل أوباما نهائياً العرب ويستمع إلى الكونجرس الأمريكى فقط لأخذ تفويض لضرب سوريا، مؤكداً أن أوباما يريد تدمير سوريا لصالح إسرائيل.

وتابع "سلامة"، عبر بيان أصدره اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية الدول العربية من 22 دولة اجتمعوا لمناقشة المجازر التى تحدث ضد الشعب السورى العربى الشقيق، وانتهى هذا التجمع الكبير بقرارات لا تليق بالمجتمعين وهم من أقوى دول العالم بالإمكانيات التى أتاحها الله لهم، وقد أجمعوا على مناشدة منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء هذا الصراع على أرض سوريا وإنقاذ شعبها من الدمار الذى لحق بهم، أى أنهم جميعهم لم يقدموا شيئاً لدولة من الدول المشتركة معهم.

وأضاف، "أن أوباما الذى دمر الجيش العراقى والليبى يريد تدمير الجيش السورى بقواعده لصالح إسرائيل".