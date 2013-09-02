الجارديان: قصة طائر التجسس تسلط الضوء على زيادة كراهية الأجانب فى مصر

سخرت صحيفة "الجارديان" البريطانية من قصة القبض على طائر اللقلق مزود بجهاز تنصت، وقالت إن رجلاً نفذ الضبطية القضائية فى الطائر بعد أن اعتقد أن جهاز تعقب الحيوانات البرية الموضوع فى جناحه هو جهاز تنصت.

وقالت الصحيفة، لو كان الطائر يشبه اللقلق ويمشى مثله، فهو على الأغلب جاسوس أجنبى، هذا على الأقل ما استنتجه أحد الصيادين الذى قام بعمل وطنى استثنائى ضد أحد الطيور المهاجرة بالقرب من منزله فى قنا.

وروت الصحيفة القصة من اعتقاد الرجل أن الطائر يحمل جهاز تنصت، وحتى الكشف عن أنه جهاز لتعقب الحيوانات البرية. وقالت الجارديان، إن اللقلق ليس أول طائر يقع فى قبضة السلطات المصرية، ففى يناير الماضى ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن حماما زاجلا تم إرساله إلى قسم التحقيقات الجنائية بعد أن وجد ميكرو فيلم مشبوه معلقا به.

وأشارت الصحيفة إلى أن قصة طائر اللقلق تأتى وسط زيادة كبيرة فى كراهية الأجانب فى مصر فى الشهور الأخيرة، منذ عزل مرسى والإطاحة به فى الثالث من يوليو، حيث شهدت البلاد بعدها موجة من القومية المؤيدة للجيش.

وكان أحد تأثيرات، حسبما تقول الصحيفة، هذا أنه تم إلقاء اللوم على الأجانب، لاسيما الدبلوماسيين الأمريكيين واللاجئين السوريين والصحفيين الأجانب، حتى إن صحيفة الأهرام اتهمت السفيرة الأمريكية آن باترسون التى انتهى عملها فى مصر الأسبوع الماضى بأنها تآمرت مع الإخوان من أجل زعزعة استقرار البلاد.