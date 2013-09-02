وفاة امرأة وطفل اثر حادث تصادم بالشارقة

توفيت امرأة من الجنسية الفلبينية تبلغ من العمر (26) عاماً وطفل مواطن في السادسة من عمره كما أصيبت شقيقته باصابات بليغة والذين كانا برفقة المتوفية التي تعمل سائقة لدى الأسرة اثر حادث تصادم وقع بين المركبة التي تقودها المتوفاة من نوع تويوتا كامري وسيارة أخرى من نوع كاديلاك يقودها مواطن (27 عاماً).

وقع الحادث على شارع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بالشارقة في الحادية عشرة والنصف ليلاً يوم الاحد الموافق 1/9/2013م حيث توجهت الى الموقع دوريات الانجاد والاسعاف التي قامت بنقل الطفل المتوفي والمصابين الى المستشفى حيث توفيت السائقة الفلبينية وتم نقل الطفلة المصابة الى مستشفى القاسمي.

وتبين أن السرعة الزائدة من قبل المتسبب بالحادث وعدم الانتباه من قبل السائقة الفلبينية قد أدى لوقوع الحادث حيث نتج عن قوة الاصطدام اصابة السائقة الفلبينية والطفلين الذين كانا برفقتها باصابات بليغة مما ادى الى وفاة السائقة والطفل واصابة شقيقته باصابات بليغة.

وأعرب الرائد خالد الكي مدير فرع الاعلام والتوعية المرورية بالانابة عن أسفة البالغ لوقوع الحادث وماترتب عليه من نتائج مأساوية محذراً من السرعة الزائدة وعدم الانتباه والتركيز خاصة على الطرق الداخلية المكتظة بحركة المركبات.

وناشد الرائد الكي السائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور وحدود السرعة المقررة على الطرق وتوخي الحذر خاصة مع وجود الاطفال برفقة السائقين.