روسيا تبدأ طلعاتها التفتيشية فوق الولايات المتحدة تحت اتفاقية السماوات المفتوحة

صرح القائم بأعمال رئيس المركز الروسي للحد من الأخطار النووية بوزارة الدفاع الروسية رسلان شيشين اليوم الإثنين بأن “المفتشين العسكريين الروس يبدأون اليوم سلسلة طلعات المراقبة الجوية فوق الأراضي الأمريكية ، في إطار معاهدة السماوات المفتوحة الدولية”.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن شيشين قوله إن “الخبراء الروس سينفذون رحلتي مراقبة من على متن طائرة عسكرية من طراز توبوليف 1154 -إم – إل كيه خلال الفترة ما بين 2 و 16 سبتمبر الجاري”.

وسيتم تنفيذ هذه الرحلات انطلاقا من قاعدة رايت باترسون الجوية، بولاية أوهايو الأمريكية، وقاعدة المندروف الجوية ، بولاية ألاسكا الأمريكية، ويبلغ أقصى مدى لطول مسار الرحلة المتفق عليها 4،900 كيلومتر، و3،700 كيلومترعلى التوالي.

يشار إلى أن معاهدة السماوات المفتوحة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2002، أوجدت نظاما لرحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي الدول الـ 34 الأعضاء فيها ، لتعزيز الانفتاح والشفافية من القوات والأنشطة العسكرية.

أ ش أ