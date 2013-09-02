ضبط 29 متهما بإثارة الشغب والتعدي على القوات والمنشآت بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 29 متهما صادرا بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة لارتكابهم وقائع إثارة الشغب والتعدى على القوات والمنشآت وترويع المواطنين.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد كلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالى بتكثيف جهود أجهزة البحث لتنفيذ قرارات النيابة العامة الخاصة بضبط مرتكبى وقائع إثارة الشغب والتعدى على قوات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة والمنشآت الشرطية وترويع المواطنين.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوى من ضبط المدعو محمد إ. م (28 سنة) مقيم بزاوية أبومسلم لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى 14 أغسطس الماضى بإثارة الشغب بميدان مصطفى محمود بدائرة قسم شرطة الدقى وإحداث تلفيات ببعض سيارات الشرطة.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط خمسة أشخاص من محافظات القاهرة ، والجيزة ، والشرقية ، والفيوم ، وشمال سيناء، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض لقيامهم باختراق الحواجز الأمنية بميدان سفنكس بدائرة القسم.

وضبطت مباحث قسم شرطة الطالبية ، أربعة أشخاص من محافظة المنوفية وبحوزتهم منشورات وعبارات مناهضة للجيش والشرطة ، وهاتف محمول عليه مجموعة من الصور لأحداث رابعة العدوية وشعارات مؤيدة لتنظيم الإخوان ، ودعوات للحشد للانتقام ، وكاميرا ديجيتال بها صور تجمعهم حال تواجدهم بمسيرات تحمل شعار طلاب ضد الانقلاب ؛ وذلك أثناء تواجدهم بشارع سلامة الراضى بدائرة القسم ، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة ومحاولتهم تصوير مبنى القسم وإثارة الشغب.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بميدان مصطفى محمود بدائرة قسم شرطة الدقى من ضبط 13 شخصا ينتمون لتنظيم الإخوان وحركة أحرار من محافظتى القاهرة ، والجيزة ، من بينهم اثنان من المحكوم عليهم الهاربين ، وذلك حال اختراقهم الخدمات الأمنية وحظر التجوال لمحاولة الاعتصام بميدان مصطفى محمود بدائرة القسم ، وتعديهم على القوات بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف وإضرام النيران فى إطارات السيارات وقيام بعضهم بإطلاق الأعيرة الخرطوش من أسلحة كانت بحوزتهم.

كما ضبطت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين ميدان لبنان بمساعدة الأهالى 6 أشخاص من عناصر حركة أحرار المناصرة لتنظيم الإخوان لقيامهم بقطع طريق محور 26 يوليو وتعطيل حركة المرور، وحال قيام قوات الشرطة بالسيطرة عليهم قاموا بالاشتباك مع أهالى منطقة ميت عقبة المتاخمة للميدان بالشوارع والأزقة الجانبية وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية معهم ؛ ما أدى إلى مصرع ثلاثة من الطرفين.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق ، وجارى استكمال الجهود لضبط المتهمين الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار.

أ ش أ