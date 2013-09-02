"جريش": بابا الفاتيكان يعلن صوم وصلاة يوم من أجل سوريا والشرق الأوسط

قال الأب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أطلق نداءً لوقف العنف فى سوريا، وأعلن عن يوم صوم وصلاة خاصة من أجل سوريا والشرق الأوسط خلال قداس أمس الأحد 1 سبتمبر 2013.

وجاءت نص كلمة البابا فرانسيس كالتالى، "لا حرب بعد اليوم"، كما دعا ليوم صوم وصلاة يوم السبت القادم السابع من سبتمبر الجارى "عشية عيد ميلاد العذراء" من أجل السلام فى سوريا والشرق الأوسط والعالم بأسره.

ودعا البابا فرنسيس الكنائس الشقيقة أيضاً وأصحاب الديانات الأخرى للصوم والصلاة وقال قداسته "الحوار هو الطريق الوحيد للسلام وعلى الجميع أن يضع سلاحه جانباً ويجعل صوت ضميره يقوده وليس المصالح الخاصة" والمبادرة بشجاعة وعزم للسير على طريق اللقاء والتفاوض، متخطين النزاع الأعمى، كما وأحث بكل قوة المجتمع الدولى على بذل كل جهد وبدون تأخير، من أجل تعزيز مبادرات واضحة من أجل السلام لخير الشعب السورى كله، وأضاف قلبى ينزف مما يحدث فى سوريا للتداعيات الدراماتيكية التى ستتلو ذلك.

كما أدان البابا فرنسيس بكل حزم استخدام الأسلحة الكيماوية بعد أن رأى صوراً مؤلمة لضحايا عزل فى الأيام الماضية وحذر الإنسان من يوم "الدينونة أمام الله".

واختتم البابا قائلاً: فى السابع من سبتمبر وفى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، من الساعة السابعة مساء وحتى منتصف الليل، سنجتمع للصلاة، وبروح توبة، سائلين الله هذه العطية الكبيرة للأمة السورية العزيزة ولجميع أوضاع النزاع والعنف فى العالم. فالبشرية تحتاج لأن ترى علامات سلام وتصغى لكلمات رجاء وسلام.

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