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حبس 140 إخوانيًا بعد اتهامهم فى أحداث بنها 15 يومًا

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حبس 140 إخوانيًا بعد اتهامهم فى أحداث بنها 15 يومًا حبس 140 إخوانيًا بعد اتهامهم فى أحداث بنها 15 يومًا
القليوبية – محمد عبد الحميد:
الأثنين , 02 سيبتمبر 2013 11:05

أمرت نيابة قسم بنها برئاسة أحمد عبدالناصر وبإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بحبس 140 شخصًا من الإخوان المتهمين بإحداث حالة من الشغب فى مدينة بنها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة اتهامات لـ 140 شخصًا من أعضاء الإخوان بعد أن تم القبض عليهم أثناء مشاركتهم في مظاهرات الجمعة، وتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب أعمال عنف.
> فى سياق متصل قامت أجهزة الأمن بالقليوبية بالقبض على أشخاص تم توجيه تهم لهم بإحراق نقطة شرطة أبوزعبل بالخانكة وفرع البحث الجنائى بالخانكة الملحق بها بالطابق الثانى، واحتراق عدد 4 سيارات كان متحفظ عليها على ذمة الفحص.

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