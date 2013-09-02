مطربون أفارقة يصدرون ألبوما غنائيا لمحاربة محو الأمية

كتب : أ ش أ الإثنين 02-09-2013 10:34

قام مجموعة من الفنانين الأفارقة، بينهم المطربة الكونغولية بيريت آدمز، والمطرب الغاني، كوجو آوادي وعضو فريق ساحل العاج، ماجيك سيسم، وسفير "اليونسكو" بتجربة فريدة من نوعها تعتمد على تسجيل ألبوم مشترك لتمويل المشروعات الخاصة بمحو الأمية في إفريقيا يحمل عنوان "تعلم".

والألبوم الجديد، الذي تم تسجيله في ستديو أبيدجان في ساحل العاج سيطرح في الأسواق في 9 سبتمبر الجاري بمناسبة يوم الأمية الذي تنظمه "منظمة اليونسكو للتربية والثقافة"، ويخصص دخله لتمويل المشروعات المشروعات الخاصة بمحو الأمية في إفريقيا.

ورغم تخفيض عدد الأميين في العالم بحوالي 100 مليون خلال العشرين عاما الماضية لكن مازال هناك 57 مليون طفل في إفريقيا الصحراوية وجنوب وغرب إفريقيا يطردون من المدارس الابتدائية و69 مليون من التعليم الثانوي، وفقا لتقارير منظمة اليونسكو.