ما الفرق بين الصداع النصفى وأنواع الصداع الأخرى؟

قد يصعب علينا عند الشعور بصداع تحديد نوعيته، كما يصعب علينا التفريق بين أنواعه المختلفة، وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن الصداع النصفى يعد من أخطر أنواع الصداع من حيث شدة الألم ومدة الإصابة أنه، فما الفرق بين الصداع النصفى وبين أنواع الصداع الأخرى؟.

يوضح لنا الدكتور أسامة أبو المجد استشارى أمراض المخ والأعصاب، إلى أن هناك أسبابا عديدة للإصابة بالصداع، ويمكننا التفريق بين الصداع العادى، وبين الصداع النصفى عن طريق الأعراض.

فعند الإصابة بالصداع نتيجة لأسباب عديدة كوجود ورم بالجسم، أو لارتفاع فى ضغط الدم أو لوجود مشكلة ما فى مختلف أجزاء الجسم، يشعر المريض بألم شديد فى الرأس، ولكن سرعان ما يزول بمسكن، كما أن الصداع العادى لا يستمر لأيام متواصلة ولكنه يتوقف بتوقف المسبب للإصابة به.

> ولكن فى حالة الصداع النصفى فيستمر لأيام متواصلة كما أنه لا يستجيب للمسكنات لتخفيف الألم، فضلا عن ظهور بعض الأعراض الأخرى على مريض الصداع النصفى منها الزغللة، والشغور بالغممان والقىء فى بعض الأحيان.

والصداع المزمن يظهر فى شكل نوبات تستمر لفترة من الوقت، وتظل مع الإنسان لسنوات طويلة، ويأتى دائما الألم بنفس الطريقة، وفى نفس المكان

> بينما الصداع العادى، الذى يعترض حياتنا فى كثير من الأوقات تختلف أعراضه، وأيضا أماكن الألم به، ولا يستمر معنا لسنوات طويلة بنفس الطريقة.

ويؤكد دكتور أسامة أن ألم الصداع النصفى قد توقظ المريض من نومه وينصح أنه بمجرد الشك، فى الإصابة بالصداع النصفى، يجب المتابعة مع الطبيب وإجراء فحوصات كأشعة مقطعية على المخ، للتأكد من عدم وجود أى التهابات مؤدية إلى هذا الصداع.