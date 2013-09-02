أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

14 محورا في ندوة الرضاعة الطبيعية بـ «التخصصي»

Google+ Print
14 محورا في ندوة الرضاعة الطبيعية بـ «التخصصي» 14 محورا في ندوة الرضاعة الطبيعية بـ «التخصصي»

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تحتفل الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ممثلة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية للعام الحالي 2013م تحت شعار «دعم الرضاعة الطبيعية .. القرب من الأمهات»، والذي يصاحبه إقامة ندوة الرضاعة الطبيعية مشورة على مدار يومي الأربعاء والخميس 5-6/11/1434هـ بفندق آوالف انترناشينال بمول قلب الطائف.ويشارك في الأسبوع عدد من الأطباء والطبيبات من مختلف المستشفيات بمناطق المملكة يناقشون خلاله عددا من المحاور المهمة المتمثلة في 14 محورا من مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية العالمية وحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيز الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل ومهارات التواصل وممارسات الرضاعة الطبيعية ومخاوف حول حلمات الثدي والدعم المستمر للأمهات والممارسات التي تساعد على الرضاعة الطبيعية والحالات الخاصة للأطفال الرضع ومخاوف حول صحة الأم والأطفال الرضع غير القادر على الرضاعة من الثدي ودعم المستشفيات صديقة الطفل.الجدير بالذكر أن الندوة معتمدة من قبل الهيئة للتخصصات الصحية بـ 17 ساعة تعليم طبي مستمر ويتم التسجيل للندوة عن طريق إدارة التدريب والتعليم بالمستشفى خلال أوقات الدوام الرسمي، وتحظى باهتمام ودعم برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بوزارة الصحة ومتابعة مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير ومنسق برنامج الرضاعة الطبيعية بالمحافظة الدكتور حميد السواط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً