14 محورا في ندوة الرضاعة الطبيعية بـ «التخصصي»

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تحتفل الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ممثلة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية للعام الحالي 2013م تحت شعار «دعم الرضاعة الطبيعية .. القرب من الأمهات»، والذي يصاحبه إقامة ندوة الرضاعة الطبيعية مشورة على مدار يومي الأربعاء والخميس 5-6/11/1434هـ بفندق آوالف انترناشينال بمول قلب الطائف.ويشارك في الأسبوع عدد من الأطباء والطبيبات من مختلف المستشفيات بمناطق المملكة يناقشون خلاله عددا من المحاور المهمة المتمثلة في 14 محورا من مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية العالمية وحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيز الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل ومهارات التواصل وممارسات الرضاعة الطبيعية ومخاوف حول حلمات الثدي والدعم المستمر للأمهات والممارسات التي تساعد على الرضاعة الطبيعية والحالات الخاصة للأطفال الرضع ومخاوف حول صحة الأم والأطفال الرضع غير القادر على الرضاعة من الثدي ودعم المستشفيات صديقة الطفل.الجدير بالذكر أن الندوة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 17 ساعة تعليم طبي مستمر ويتم التسجيل للندوة عن طريق إدارة التدريب والتعليم بالمستشفى خلال أوقات الدوام الرسمي، وتحظى باهتمام ودعم برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بوزارة الصحة ومتابعة مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير ومنسق برنامج الرضاعة الطبيعية بالمحافظة الدكتور حميد السواط.