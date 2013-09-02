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برنت يهبط لأدنى مستوى له منذ أسبوع مقتربا من 113 دولارا

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برنت يهبط لأدنى مستوى له منذ أسبوع مقتربا من 113 دولارا برنت يهبط لأدنى مستوى له منذ أسبوع مقتربا من 113 دولارا

هبط خام مزيج برنت أكثر من دولار اليوم الاثنين الى 113 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ أسبوع بعد تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات بعد أن بدا أن توجيه ضربة عسكرية لسوريا لم يعد وشيكا.

وخفت المخاوف بعد أن قال الرئيس باراك أوباما إنه سيسعى للحصول على أذن من الكونجرس للقيام بعمل عسكرى عقابى لسوريا، ومن المرجح أن يؤجل ذلك أى هجوم تسعة أيام على الأقل لأن عطلة الصيف الحالية للكونجرس تنتهى فى التاسع من سبتمبر.

وتراجعت التعاقدات الآجلة لبرنت إلى 112.20 دولار للبرميل وهبط سعره عند التعامل دولارا الى 113.01 دولار.

وكان الهبوط فى سعر الخام الأمريكى أكبر حيث تراجع إلى 104.21 دولار وهبط 1.47 دولار إلى 106.18 دولار.
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مصر 365

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