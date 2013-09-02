4 أكتوبر بدء الدراسة بالتعليم المفتوح بجامعة بنى سويف

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الدراسة بمركز التعليم المفتوح سوف تبدأ يوم الجمعة 4 أكتوبر القادم، لافتاً إلى مطالبته لمسئولى المركز بالاستعداد الكامل لاستقبال العام الجامعى الجديد وتوفير ما يلزم لخدمة العملية التعليمية من مدرجات ومعامل وأجهزة وقاعات دراسية، بالإضافة إلى إعداد الجداول الدراسية واعتماد جدول المحاضرات لمختلف البرامج قبل بداية الدراسة بأسبوع على الأقل، فضلاً عن تسهيل إجراءات قبول الطلاب وحسن استقبالهم خاصة الجدد منهم.

من ناحيته أشار الدكتور محمد نادى عزت مدير المركز، إلى بدء تلقى طلبات التقدم للالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح للعام الجامعى 2013-2014 والتسجيل بالبرامج الدراسية منذ يوم السبت 24 أغسطس المنقضى، موضحاً أنه يشترط فى المتقدم مرور خمس سنوات منذ حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات الفنية، وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة يشترط مرور 3 سنوات فقط، أما أصحاب المؤهلات العليا فيمكنهم التقدم للمركز دون التقيد بأى مدة محددة.

وأوضح عزت أن المركز يسعى لتقديم كافة التسهيلات للطلاب الجدد والقدامى، لافتاً إلى إصرار إدارة المركز على انتظام الدراسة به دون تأجيل.