الكلية التقنية للبنات تستقبل الدفعة الثالثة من المتدربات

محمد الكادومي (جازان)
بدأت الكلية التقنية للبنات في منطقة جازان، استقبال الدفعة الثالثة من المتدربات البالغ عددهن نحو 80 متدربة.وأوضحت منسقة العلاقات والإعلام آمنة الحازمي أنه تم استقبال الطالبات في كل من تخصصات التزيين النسائي والتصميم وإنتاج الملابس، مشيرة إلى أن مدة التدريب ستستمر لعامين ابتداء من أمس.وأشارت إلى أن التدريب في الكلية مقسم على ستة فصول تتضمن 50 ساعة تدريب تعاوني لتأهيل المتدربات إلى سوق العمل، مبينة أن الخريجة تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة تقنية الخياطة والتفصيل تخصص التصميم وإنتاج الملابس، وتقنية التزيين النسائي تخصص تجميل. وأكدت أن العام التدريبي الجديد امتداد لسلسلة العطاء والإنجاز وانطلاقة جديدة لتهيئة الفتاة السعودية لسوق العمل وإكسابها المهارات المهنية والخبرات الجديدة، سائلة المولى جل وعلا لجميع المتدربات عام تدريبي حافل بالتميز والإبداع.