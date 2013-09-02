100 حفرة تتربص بسيارات طريق مكة القديم

اكتشف محمد المنتشري من سكان جنوبي جدة أن آلام الظهر التي يعاني منها سببها الحفر العميقة التي تتربص بالسيارات على طريق مكة القديم. ويعد المنتشري واحدا من مئات مستخدمي هذا الطريق الذين أصيبوا بـ«الديسك» نتيجة للحفر التي تجتازها السيارات بشق الأنفس.وأجمع عدد من سكان احياء جنوب جدة ان الحفر على طريق مكة القديم وخاصة في محور كيلو 14 ارهقتهم صحيا ودمرت سياراتهم وأن الإنسان لا يعرف مدى خطورتها الا حينما تجبره الظروف على العبور على هذا الشريان.وفي الوقت الذي يطالب الاهالي الأمانة بالنظر في شكواهم فإن مصدرا في أمانة جدة اوضح ان هناك مشروعا ضخم يتعلق بإصلاح الحفريات في طريق مكة القديم.وقال محمد الخضري «تنتشر الحفريات العميقة في شوارع كيلو 14 وطريق مكة القديم وتسببت هذه الحفر العميقة في تكسير سيارات المواطنين في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء كيلو 11 وكيلو 14 وطريق مكة القديم ما أعاق الحركة المرورية لمرتادي الطرق الفرعية والرئيسية دون إيجاد حل والبعض منها لم تشمله السفلتة منذ قدوم السيول قبل أكثر من عامين». وقال الأهالي ان طريق مكة والطرق الداخلية لحي كيلو 14 وكيلو 11 والمحاميد والحرازات وغيرها من الأحياء تكثر بها الحفريات بشكل واضح للعيان ما جعل المواطنين والمقيمين يتكبدون خسائر فادحة من اثر هذه الحفريات التي تزيد وحسب قول المواطنين على 100 حفرة عميقة رصدت من خلال إبلاغ المواطنين عنها للبلديات وعمليات الأمانة ورغم ذلك لم تحرك البلدية الفرعية والأمانة ساكنا وكان الأمر لا يعنيها الأمر الذي أثار حفيظة السكان مرتادي الطرق في الأحياء.من جهته أوضح كل من سالم الشهري وعامر الشهري ان طريق مكة القديم أصبح مليئا بالحفريات العميقة وسط الشارع العام حيث تقع العديد منها أمام بلدية أم السلم وسط الطريق حيث ان موظفي ومراجعي البلدية يسلكون الطريق وسط وقوع سياراتهم في الحفر بشكل يومي دون ان يحركوا ساكنا لا سيما ان طريق مكة يعتبر الشريان الرئيسي لأحياء طريق مكة لا سيما انه طريق يربط جدة بمكة المكرمة مرورا ببحرة إذ تسلكه آلاف السيارات بشكل يومي ويعتبر الشريان الحيوي لهذه الأحياء. وقالا إن هذه الحفر تسببت في إتلاف سيارات المواطنين وقت ذهاب الموظفين وانصرافهم من أعمالهم.وطالب السكان بحل الإشكالية عن طريق ردم وسفلتة هذه الحفر التي يزداد عددها بشكل يومي في وسط الطرق وتعطل الحركة.وفي السياق اوضح كل من خالد دغريري وعادل السلمي أن هذه الحفر جاءت بفعل المياه الجوفية وقال دغريري انه يكره الذهاب مع كوبري الملك عبدالله لذات السبب، وطالب المسؤولين باتخاذ إجراء سريع لفك الاختناق وإيجاد حلول ناجعة.وأضاف السلمي أن حفر الطرق بهذه الأحياء تسبب في تكسير السيارات رغم البلاغات المتكررة لعمليات الأمانة، وقال من يتحمل الخسائر المادية.وأشار المواطنون إلى ان هذه الحفر تؤدي الى زحام طريق مكة وتسبب العديد من الحوادث المرورية التي توقف حركة السير بالطريق.وكشف كل من صالح النعمي وسعيد المجنوني أن احياء كيلو 14 والحرازات وطريق مكة من أشد الأحياء تضررا من واقع سوء السفلتة حيث لم يشهد الطريق منذ أعوام أي أعمال منفذة إلا أعمال ترقيع بسيطة ما تلبث أن تعود إلى السابق.من جانبه أوضح كل من أحمد المالكي وعبدالله الشهري أن طرقات أحياء جنوبي جدة ما زالت تئن من الحفر العميقة وهناك للأسف طرقات رئيسية تعاني من الحفر حتى أن بعض الشوارع أصبحت ترابية.وفي السياق اوضح خالد الغامدي وجبر السعيد أن الحفريات على طريق مكة القديم مزمنة ويجب أن تلتفت إليها الأمانة وتعالجها لأنها تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لمستخدمي هذا الشريان.تنسيق البلدياتوفي موازاة ذلك اوضح المتحدث الاعلامي المهندس سامي نوار أن هناك مشروعا ضخما لإصلاح الحفريات في شوارع المدينة بالتنسيق مع البلديات الفرعية وهو جار حاليا.

شبكةعيونالإخبارية

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