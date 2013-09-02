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«اجتماعية القصيم» تصرف الإعانات المادية لذوي الاحتياجات

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«اجتماعية القصيم» تصرف الإعانات المادية لذوي الاحتياجات «اجتماعية القصيم» تصرف الإعانات المادية لذوي الاحتياجات

 سلمان الضباح (بريدة)

بدأت الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم بصرف الإعانات المادية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي صدرت الموافقة لهم قبل شهر رجب 1434هـ.وأوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق أنه امتدادا لحرص الرشيدة على تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة بدء صرفها، مشيرا إلى أن هذه الإعانات مستمرة على مدار السنة ويأتي ذلك وفق توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وذلك لمساعدتهم، معربا عن شكره وتقديره للقائمين على خدمتهم في جميع المجالات، مؤكدا على ضرورة مراجعة المستفيدين وحدة الإعانات ببريدة لاستلام بطاقاتهم لمن هم في مدينة بريدة، أما المحافظات الأخرى فيمكن مراجعة فروع الشؤون الاجتماعية، كدار الرعاية الاجتماعية بعنيزة، ومركز التأهيل الشامل بالبكيرية، والتأهيل الشامل للإناث بالرس، وبإمكان المستفيد الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية (www.mosa.gov.sa) للاستعلام عن مكان الصرف وبيانات الإعاقة الخاصة بهم.

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