بالصور| نجوم إيطاليا يتألقون خلال حضورهم عرض Premio Kineo في مهرجان فينيسيا الدولي

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 02-09-2013 03:07

تألق نجوم الفيلم الإيطالي Premio Kineo أثناء حضورهl العرض الخاص للفيلم، وذلك خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وكان من ضمن الوفد الإيطالي الذي جاء للمهرجان، وحضر العرض الخاص للفيلم، كل من الممثلة الإيطالية لورا مورانتي والموسيقار الإيطالي الكبير إنيو موريكوني، والممثلة والعارضة الإيطالية الأمريكية فانيسا هسلر، والعارضة الرومانية مادالينا جينيا، والممثل الإيطالي لورينزو ريتشلمي، والممثلة الإيطالية مارجريتا لاترزا.

فيلم Premio Kineo يتم عرضه حاليا في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا الدولي، المستمر حتى السابع من سبتمبر الجاري.