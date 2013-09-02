جورج كلوني يظهر على ملصق دعائي جديد لفيلمه القادم Gravity

كتب : عمرو عز الدين منذ 59 دقيقة

طرحت شركة الإنتاج الأمريكية "وارنر بروس"، ملصق دعائي جديد لفيلم الخيال العلمي Gravity، والذي يقوم ببطولته كل من النجم الأمريكي جورج كلوني، والنجمة ساندرا بولوك.

وأظهر الملصق الجديد النجم جورج كلوني وحده، بصورة مقربة لوجهه داخل خوذة الفضاء المتصلة بالزي الأبيض المميز لرواد الفضاء.

يدور الفيلم حول ريان ستون، التي تلعب دورها ساندرا بولوك، مهندسة طبية ماهرة تخرج في أول مهمة لها إلى الفضاء، مع رائد الفضاء المخضرم مات كوالسكي، الذي يؤدي دوره جورج كلوني، كقائد للمكوك في آخر رحلة له قبل تقاعده، ولكن رحلة الفضاء الروتينية تتعرض لكوارث ويتم تدمير المكوك، ليصبح كوالسكي وستون وحدهما، حيث لا يمكنهما التواصل إلا مع بعضهما فقط وهما في هذا الظلام الدامس.

الفيلم من إخراج ألفونسو كوارون، ومن المقرر عرضه في الرابع من أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.



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جورج كلوني على ملصق فيلم Gravity