أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

سطح المسجد الحرام الأكثر جذبا للمصلين

Google+ Print
سطح المسجد الحرام الأكثر جذبا للمصلين سطح المسجد الحرام الأكثر جذبا للمصلين

يضم استوديو النقل التلفزيوني وقناة القرآن الكريم

 سلمان السلمي (مكة المكرمة)

يعتبر سطح المسجد الحرام الأكثر جذبا للمصلين للصلاة فيه والأكثر كثافة وإقبالا وخاصة في صلوات المغرب والعشاء والفجر لأنه يتميز بجو معتدل وبخصوصية تجعل الإقبال يتزايد عليه من قبل المصلين.ويزدحم سطح المسجد الحرام والذي تبلغ مساحته 42 ألف متر بسعة تصل إلى 90 ألف مصل إقبالا كبيرا على الصلاة فيه حيث خصصت سبعة سلالم كهربائية للصعود إليه.ويعتبر سطح توسعة الملك فهد هي الأكبر في سطح المسجد الحرام بقبابها الثلاث التي يتوسطها عدد من المعتمرين.ويضم سطح المسجد الحرام استوديو تلفزيون مكة المكرمة بكاميراته المختلفة التي تتابع ما يدور في المسجد الحرام من أجواء روحانية وتقوم بنقلها كما يحوي استوديو لقناة القرآن الكريم التي تحرص هي الأخرى على متابعة المعتمرين والمصلين لحظة بلحظة لتنقله إلى جميع أنحاء العالم حيث يرتبط الاستيديو بـ29 كاميرا لمتابعة كل ما يدور في المسجد الحرام، كما تمت إقامة استوديو آخر لمواكبة التوسعة الجديدة للمسجد الحرام حيث خصص هذا الاستوديو لنقل ما يدور في التوسعة الجديدة وفي الطواف الجديد وهو يقع جهة الشامية ومرتبط به 17 كاميرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية