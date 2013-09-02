يضم استوديو النقل التلفزيوني وقناة القرآن الكريم

سلمان السلمي (مكة المكرمة)

يعتبر سطح المسجد الحرام الأكثر جذبا للمصلين للصلاة فيه والأكثر كثافة وإقبالا وخاصة في صلوات المغرب والعشاء والفجر لأنه يتميز بجو معتدل وبخصوصية تجعل الإقبال يتزايد عليه من قبل المصلين.ويزدحم سطح المسجد الحرام والذي تبلغ مساحته 42 ألف متر بسعة تصل إلى 90 ألف مصل إقبالا كبيرا على الصلاة فيه حيث خصصت سبعة سلالم كهربائية للصعود إليه.ويعتبر سطح توسعة الملك فهد هي الأكبر في سطح المسجد الحرام بقبابها الثلاث التي يتوسطها عدد من المعتمرين.ويضم سطح المسجد الحرام استوديو تلفزيون مكة المكرمة بكاميراته المختلفة التي تتابع ما يدور في المسجد الحرام من أجواء روحانية وتقوم بنقلها كما يحوي استوديو لقناة القرآن الكريم التي تحرص هي الأخرى على متابعة المعتمرين والمصلين لحظة بلحظة لتنقله إلى جميع أنحاء العالم حيث يرتبط الاستيديو بـ29 كاميرا لمتابعة كل ما يدور في المسجد الحرام، كما تمت إقامة استوديو آخر لمواكبة التوسعة الجديدة للمسجد الحرام حيث خصص هذا الاستوديو لنقل ما يدور في التوسعة الجديدة وفي الطواف الجديد وهو يقع جهة الشامية ومرتبط به 17 كاميرا.