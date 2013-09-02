لجنة تنسيقية 30يونيو بأسيوط تعلن انتهاء عملها بالمحافظة

أسيوط ـ محمد ممدوح : الأثنين , 02 سيبتمبر 2013 04:01

أعلنت اللجنة المنسقة لفعاليات 30يونيو بأسيوط انتهاء فعاليات اللجنة رسمياً بالمحافظة وانتهاء تواجدها ككيان, وحل لجانها وعودة كل الكيانات والشخصيات المشاركة فيها للعمل السياسى المنفرد .

وقال الدكتور على سيد المتحدث الاعلامي باسم اللجنة بمحافظة أسيوط، إن أي فعاليات, أو مخاطبات مع جهات رسمية أو غيره باسمها تعد منتحلة , ولاتمثل اللجنة فى شىء مضيفاً أنها عملت خلال الفترة الماضية على أهدافها ومن أجل الحرية وغد أفض لبلدنا وشعبنا .

> ووجه الشكر لشعب أسيوط العظيم صاحب الفضل الأول والأخير فى انجاح فعاليات 30يونيو بالمحافظة وكافة الأشخاص والكيانات التي ساهمت فى انجاح فعاليات هذه الموجة الثورية العظيمة التى اطاحت بالحكم الفاشى الذى فرق المجتمع , ووضعنا على شفا الحرب الأهلية ـ حسب قوله ؛ كذلك لأرواح شهدائنا الأطهار الذين ضحو بأرواحهم أمام مبنى محافظة أسيوط يوم 30 يونيو وسائر شهداء الثورة فى كافة المحافظات ومنذ 25 يناير حتى الآن.