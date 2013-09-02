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مزاد علني للطوابع البريدية والعملات الأربعاء

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مزاد علني للطوابع البريدية والعملات الأربعاء مزاد علني للطوابع البريدية والعملات الأربعاء

 تغطية: ماجد الصقيري، أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة البريد السعودي المهندس محمد ملا مساء أمس المعرض العربي الثالث للطوابع البريدية في مجمع الراشد مول بالمدينة المنورة ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية.وشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل مشاركة العديد من الدول العربية بأجنحة خاصة بها تتضمن التعريف بإصداراتها القديمة والحديثة من الطوابع البريدية، وسط مشاركة من قبل ما يزيد على 13 جمعية وناديا لهواة الطوابع وحضور الكثيرين من هواة الطوابع والعملات.وجاءت كثافة المشاركة في إثر دعوة قدمتها الجمعية لهواة الطوابع والعملات للمشاركة في المعرض الذي وفر لزواره فرصة الاطلاع والتعرف على الإصدارات العربية من الطوابع البريدية في ظل تنوع كبير تميزت به الإصدارات العربية سواء في الشكل أو المضمون عن طريق الاستفادة من أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى توثيقها الشامل للأحداث والمناسبات في جميع تلك الدول وتعريفها بأهم وأبرز معالمها وشخصياتها الوطنية.وقد أتاح المعرض الفرصة الواسعة للاطلاع على أحدث الإصدارات والقدرة على اقتنائها وإثراء مجموعاتهم الخاصة بها، إضافة إلى التواصل مع مسؤولي إدارات الطوابع البريدية في الدول العربية المشاركة.وقد أشاد الحضور باهتمام المملكة بإصدارات الطوابع البريدية حتى باتت تعد ثاني دولة عربية تصدر الطوابع البريدية بعد دولة . يذكر أنه سيقام مزاد علني للطوابع والعملات مساء بعد غد على هامش فعاليات المعرض.

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