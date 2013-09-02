9750 طالبا وطالبة ينضمون اليوم إلى جامعة الدمام والعمادة تنظم برنامج «تهيئة»

طفيل اليوسف (الدمام)

تستقبل جامعة الدمام صباح اليوم طلابها وطالباتها المستجدين والمستجدات الذين يبلغ عددهم 9750 طالبا وطالبة. وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد السني أن عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة أعدت برنامجا متكاملا لتهيئة الطالب المستجدين في السنة التحضيرية للحياة الجامعية وذلك لمدة 4 أيام حيث يهدف البرنامج لتعريف الطالب والطالبة على ما تقدمه العمادات والإدارات في الجامعة من خدمات كعمادة شؤون الطلاب التي تمتاز بالأنشطة الطلابية والخدمات الغذائية والسكن الجامعي وصندوق الطلاب ومن ضمنها معرض الأندية الطلابية وعمادة القبول والتسجيل التي تختص بتسجيل المواد والاعتذار والتأجيل والتحويل والمكافآت وإصدار التعاريف وعمادة الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الأمن والسلامة ومركز التوجيه والإرشاد الجامعي وعمادة المكتبات بالإضافة إلى كليات الجامعة الأخرى التي ستكون في استقبال الطالبات المستجدات حيث سيكون برنامج تهيئة الطلاب للمسار الصحي يوم الأحد الموافق 25 شوال، والمسار الهندسي يوم الاثنين الموافق 26 شوال، والعلمي يوم الثلاثاء الموافق 27 شوال ومكان استقبالهم في مجمع الكليات الطبية بالمدينة الجامعية، أما طلاب كليتي التربية والدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع فسيكون استقبالهم يوم الأربعاء الموافق 28 شوال في مبنى 900 بالحرم الجامعي.أما برنامج تهيئة الطالبات للمسار الصحي فهو اليوم الأحد والمسار الهندسي والعلمي يوم الاثنين الموافق 26 شوال، وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالراكة يوم الثلاثاء الموافق 27 شوال الساعة 8 صباحا، أما كليتا المجتمع بالدمام والقطيف فيوم الثلاثاء الموافق 27 شوال الساعة 12 ظهرا وجميعها في قاعة العثمان بالراكة. أما برنامج تهيئة طالبات كليات الفروع فأوضح الدكتور السني بأن كلية العلوم بالدمام هو اليوم الأحد وكلية الآداب بالدمام يوم الاثنين الموافق 26 شوال وكلية التربية بالدمام يوم الثلاثاء الموافق 27 شوال وكلية التربية بالجبيل يوم الأحد الموافق 25 شوال وكليات البنات في حفر الباطن يوم الأحد الموافق 25 شوال وكلية العلوم والآداب بالنعيرية يوم الأحد الموافق 2 ذي القعدة وكلية العلوم والآداب بالخفجي بالنسبة للقسم الأدبي يوم الاثنين الموافق 10 ذي القعدة والقسم العلمي يوم الثلاثاء الموافق 11 ذي القعدة.