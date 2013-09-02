أمير الشرقية ونائبه يستقبلان آل الشيخ و الضويحي

عكاظ (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة يوم أمس الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومديري الهيئات بمناسبة مشاركتهم في ملتقى دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري والذي يعقد في المنطقة الشرقية.وأشاد سموه بما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود مشكورة لنشر القيم الصحيحة والعقيدة السمحة بين أفراد المجتمع مستمدين نهجهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.وقدم الشيخ عبداللطيف آل الشيخ شكره لسموه على رعايته وافتتاحه للملتقى وتمنى أن يحقق الملتقى أهدافه.من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ وفي بداية اللقاء رحب سموه بالحضور وتمنى لهم التوفيق، وأشاد بملتقى دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري والذي يقام في المنطقة هذه الأيام وتمنى سموه أن يحقق الملتقى أهدافه.كمااستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتب سموه بالإمارة أمس فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعد الضويحي مفتي المنطقة الشرقية بمناسبة تعيينه في منصبه، وقد رحب سموه بفضيلة الشيخ علي الضويحي وسأل الله له التوفيق والسداد، كما استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعد وتمنى سموه للشيخ الضويحي التوفيق في مهام عمله الذي يقدم خدمة كبيرة لأبناء المنطقة والمقيمين فيها.