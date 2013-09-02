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بالصور| أميرة موناكو تعلم الأطفال السباحة ضمن فعاليات يوم رياضي في كاب بريتون

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بالصور| أميرة موناكو تعلم الأطفال السباحة ضمن فعاليات يوم رياضي في كاب بريتون بالصور| أميرة موناكو تعلم الأطفال السباحة ضمن فعاليات يوم رياضي في كاب بريتون
الأميرة تشارلين كانت بطلة أولمبية في السباحة واعتزلت اللعب في 2007

كتب : عمرو عز الدين الأحد 01-09-2013 23:22

ظهرت الأميرة تشارلين وتستوك أميرة موناكو، وزوجة أمير موناكو الحالي ألبرت، في فعاليات يوم رياضي بحري تقيمه مؤسستها في مدينة كاب بريتون جنوب فرنسا.

الأميرة الشابة، 35 عاما، نزلت بثوب استحمام إلى حمام سباحة بين الأطفال لتعلمهم السباحة، خاصة أن اليوم الرياضي يقوم أساسا على السباحة في البحر المتوسط، وتعليم الأطفال السباحة والتغلب مخاوفهم وسط المياه، وتعلم الحفاظ على الأمان أثناء التواجد في المياه.

معروف أن الأميرة تشارلين كانت بطلة أولمبية سابقة في السباحة، واعتزلت اللعب في 2007، وعادت اليوم إلى المياه لتعليم الأطفال ضمن فعاليات مؤسسة "الأميرة تشارلين" الخيرية.

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