دراسة: السيدات كبار السن يحتجن لممارسة التمارين مرة واحدة أسبوعياً

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة تهم السيدات كبار السن بشأن نظام النشاط البدنى الأنسب لهن، وذلك من خلال دراسات شملت 63 امرأة، عكفن على ممارسة تمارين الإيروبيك لمدة 16 أسبوع.

وأشار الباحثون إلى أن السيدات كبار السن، اللاتى تتخطى أعمارهن الستين عاماً، يحتجن إلى ممارسة الرياضة مرة واحدة أسبوعياً كى يساهمن بشكل ملحوظ فى تعزيز صحة أجسامهن وقدرتهن على التحمل وممارسة الأنشطة البدنية والأعمال اليومية المخولات بها.

وكشفت الأبحاث عن نتائج إيجابية للغاية بخصوص السيدات كبار السن اللاتى يمارسن الرياضة مرة واحدة أسبوعياً، حيث حدث لهن تحسن ملحوظ فى قوة العضلات وتحسنت لياقتهن البدنية، وتعززت صحة القلب والأوعية الدموية، كما ازدادت قدرتهم على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منهن.

وستساهم هذه النتائج فى تشجيع عدد كبير جداً من كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، نظراً للفوائد الصحية الناجمة عن ممارسة تلك التمارين مرة واحدة أسبوعياً، وأن الأمر أصبح أكثر سهولة وبساطة، فى حين يعتبر الكثيرون أن التوصيات التى تنادى بممارسة تلك التمارين 4 أو 5 مرات أسبوعياً تعتبر عائقاً أمام كبار السن لممارسة الأنشطة البدنية.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "The Journal of Strength and Conditioning Research"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثلاثين من شهر أغسطس الجارى.