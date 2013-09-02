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تحالف مؤيد لمرسي يدعو أنصاره للتظاهر غدا

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تحالف مؤيد لمرسي يدعو أنصاره للتظاهر غدا تحالف مؤيد لمرسي يدعو أنصاره للتظاهر غدا

دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي أنصاره إلى الاحتشاد في الميادين غدا الثلاثاء تحت شعار “الانقلاب هو الإرهاب”.

وأوضح التحالف – في بيان له فجر اليوم الاثنين – أن هذه المظاهرة تأتي بمناسبة مرور شهرين على الإطاحة بمرسي ، كما دعا أنصاره للاستمرار يوميا في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات للمطالبة بعودة مرسي .

ولم يحدد البيان أماكن التظاهرات التي دعا أنصاره لها ، مكتفيا بالقول أنها ستكون “في كافة ميادين ” .

وأعرب التحالف الوطني عن تقديره للمساعي المخلصة لجميع الشرفاء من الرموز الوطنية التي تسعي لتقديم المشورة والرؤى والمبادرات التي تنطلق من استعادة الشرعية ، على حد قوله .

وكانت الضربات الأمنية التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين والتحالف المؤيد لمرسي منذ فض اعتصام رابعة العدوية والمتمثلة في اعتقال عدد من أبرز قيادات الجماعة والتحالف على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع قد أثرت بقوة على قدرتهم على الحشد ، وهو ما ظهر جليا في مظاهرات الجمعة الماضية والجمعة قبل الماضية.

أ ش أ

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