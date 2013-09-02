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ولي عهد عجمان يستقبل قنصل الكويت

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ولي عهد عجمان يستقبل قنصل الكويت ولي عهد عجمان يستقبل قنصل الكويت

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مكتبه في الديوان الأميري أمس، طارق خالد الحمد قنصل عام دولة الكويت الشقيقة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة.

وتمنى سمو ولي عهد عجمان للقنصل التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولتي الإمارات والكويت في مختلف المجالات.

من جانبه تقدم القنصل بالشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً على ما حظي به من حفاوة وتكريم خلال فترة عمله في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خارطة الدول المتقدمة. حضر اللقاء حمد النعيمي مدير الديوان وأحمد ابراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد ويوسف النعيمي مدير التشريفات وعدد من كبار المسؤولين.

 

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