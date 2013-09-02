بالصور| مايوري تاكيموتو تتألق بالأحمر خلال افتتاح فيلمها The Wind Rises بمهرجان فينيسيا

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 02-09-2013 00:24

تألقت النجمة اليابانية الشابة مايوري تاكيموتو أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها Kaze Tachinu أو المعروف في الإنجليزية باسم The Wind Rises، وذلك خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وارتدت الفنانة الشابة فستانا رقيقا من اللون الأحمر، عاري الكتفين، تتموج أطرافه بالدانتيل والستان، وينسدل حتى يغطي الركبتين، وارتدت في قدميها صندل تلتف خيوطه حول قدميها من اللون الفضي والذهبي، ومن نفس اللون ارتدت قلادة حول عنقها وقرطان في أذنيها، تميزت ببعض الفصوص من اللؤلؤ.

فيلم Kaze Tachinu هو فيلم رسوم متحركة، تقوم فيه تاكيموتو بالأداء الصوتي لشخصية ناوكو ساتومي، ومن إخراج هاياو مايازاكي، ويتم عرضه حاليا في مهرجان فينيسيا المستمر حتى السابع من سبتمبر الجاري.