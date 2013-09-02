صرف الإعانات المادية للمعوقين في القصيم

بدأت الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم مؤخراً صرف الإعانات المادية للمعوقين، التي تقدم لمساعدتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية.

وأفاد مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق أن صرف هذه الإعانات مستمر على مدار السنة، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على خدمة المعوقين في جميع المجالات.

ودعا المستفيدين إلى مراجعة وحدة الإعانات ببريدة لاستلام بطاقاتهم لمن هم في مدينة بريدة أما المحافظات الأخرى فيمكن مراجعة فروع الشؤون الاجتماعية، كدار الرعاية الاجتماعية بعنيزة، ومركز التأهيل الشامل بالبكيرية، والتأهيل الشامل للإناث بالرس، وبإمكان المستفيد الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية (www.mosa.gov.sa) للاستعلام عن مكان الصرف وبيانات الإعاقة الخاصة به.