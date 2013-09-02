انقطاع الكهرباء يفسد استقبال الطلاب المستجدين بالقوارة

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في القوارة في إفساد احتفال استقبال الطلاب المستجدين، حيث حل البكاء والتذمر من حرارة الجو بدلاً من الفرح والاحتفال باليوم الدراسي الأول للطلاب والطالبات المستجدين. وخرج عدد من الطلاب المستجدين مبكراً لهذا السبب حيث استمر انقطاع التيار الكهربائي لثلاث ساعات من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحاً. وبحسب مصدر في شركة الكهرباء فإن سبب الانقطاع هو قيام الشركة بصيانة دورية، فيما علق أحد المواطنين قائلاً "كان من الممكن القيام بالصيانة في غير هذا اليوم الذي يتميز باحتفالات استقبال الطلاب المستجدين".