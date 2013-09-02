بورسلي: تنمية قدرات الطفل من عمر سنتين إلى أربع سنوات

عادل الشنان

تستأنف حضانة الاصلاح النموذجية انطلاقة العام الدراسي الجديد 2013-2014 باستقبالها اكثر من 160 طفلا وطفلة في فصول الحضانة مطلع الاسبوع القادم في فصول تتميز بوجود دروس خاصة باللغة الانجليزية مصاحبة لمنهج الحضانة، حيث يتميز المنهج بالقوة والشمول كما تحتوي على أحدث التقنيات والألعاب التربوية وصالة للنشاط الجماعي وساحات لممارسة النشاط الحركي وصالة لألعاب المنتسوري العالمية للأطفال ومختبر حاسب آلي.

وقالت مديرة الحضانة منى بورسلي في تصريح صحافي انهم مستمرون في استقبال الاطفال للتسجيل في العام الدراسي الجديد، مشيرة الى ان الحضانة وفرت محاضن تربوية آمنة لأطفال المرأة الكويتية العاملة، ووضعت منهجا تربويا متكاملا يهدف الى تنمية قدرات ومهارات الطفل من عمر سنتين الى اربع سنوات تحت اشراف متخصصات من المشرفات والمربيات ذوات الخبرة في تربية الاطفال ومحاكاة الطفل واحتضانه.

وأضافت ان الحضانة تتميز بتوفير بيئة آمنة للطفل بديلة للبيت، حيث تشعر الأم بالاطمئنان على طفلها داخل الحضانة، لاسيما أن الرعاية والانتباه والنظافة هم شعار الحضانة، كما تنظم رحلات خارجية ممتعة للأطفال تنمي مداركهم الى جانب وجود العديد من الاقسام يتنقل الطفل داخلها منها المكتبة وصالة النشاط والغرفة الفنية وركن الرمل والماء وتركز الحضانة على تعليم السلوكيات الصحيحة كاحترام الكبير والتسمية قبل كل شيء.