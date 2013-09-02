شوعي«دار سلوى» وسنبوك «الشمالي» فازا بسباق ذكرى معركة الرقة

تنافس شديد بين السفن الكبيرة النوخذة مشعل الظفيري وبحارة شوعي دار سلوى ..والنوخذة فهد الكندري وبحارة الشهيد الشمالي النوخذة خليفة الراشد

الراشد: قيادة النواخذة الشباب للسفن بمهارة وتميز تثلج الصدر

حمد العنزي

فاز شوعي «دار سلوى» بقيادة النوخذة مشعل الظفيري والمجدمي الظفيري بالمركز الأول في فئة السفن الكبيرة، فيما فاز سنبوك الشهيد «محمد الشمالي» بقيادة النوخذة فهد الكندري والمجدمي الشطي بالمركز الأول في فئة السفن الصغيرة للسباق الـ 19 ذكرى معركة الرقة البحرية الذي نظمته لجنة التراث البحري في النادي البحري صباح أمس الأول تحت رعاية مبرة الوزان للضمان الاجتماعي، وفي إطار نشاطها الحافل في مجال إحياء التراث البحري وانسجاما مع توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد في إبراز صور الماضي وتخليد ذكرى الآباء والأجداد وتضحياتهم، وبمشاركة عشر سفن غوص، 5 منها كبيرة الحجم مهداة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، و5 أخرى سابقة مهداة من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله.

وشارك في قيادة هذه السفن عدد من النواخذة وشباب الغوص الذين سبق لهم ان شاركوا في رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 25 التي نظمها النادي تحت رعاية صاحب السمو الأمير في أغسطس الجاري.

نتائج السباق

جاءت نتائج بقية السفن المشاركة في السباق بفوز شوعي الشهيد «نجم الوزان» بقيادة النوخذة ثويني علي الثويني والمجدمي يوسف بوشهري بالمركز الثاني في فئة السفن الكبيرة، وجاء ثالثا شوعي «دسمان» بقيادة النوخذة غانم القلاف والمجدمي عبدالرحمن الفضلي، فيما حقق الجالبوت «بشارة» بقيادة النوخذة عبدالعزيز الحملي والمجدمي عيسى الفيلكاوي المركز الثاني في سباق فئة السفن الصغيرة، وحقق الجالبوت «أم أصبع» بقيادة النوخذة فهد الحملي والمجدمي علي ميرزا المركز الثالث.

وكان السباق الذي خلد ذكرى الشهيدين نجم الوزان ومحمد الشمالي، اللذين استشهدا في معركة الرقة التي حدثت عام 1783 وكانا أول شهيدين كويتيين، قد انطلق الساعة الثامنة صباح يوم أمس الأول وأشرف على تنظيمه عضو اللجنة الاستشارية النوخذة المخضرم خليفة الراشد ومسؤول الشؤون البحرية في لجنة التراث النوخذة حامد السيار ومسؤول الشؤون الإدارية والشباب النوخذة عبدالوهاب الربيعان ومسؤول الشؤون الفنية والتجهيزات النوخذة عبدالله الفارس ومساعد مسؤول الشؤون الفنية أحمد بومرزوق.

وقد شهد السباق منافسة شديدة بين النواخذة بالرغم من انخفاض معدل سرعة الرياح وارتفاع معدل الرطوبة.

التزام التعليمات

من جانبه، أشاد عضو اللجنة الاستشارية النوخذة خليفة الراشد بإمكانات النواخذة بشكل عام والنواخذة الجدد بشكل خاص، مشيرا إلى ان الجميع التزموا التعليمات وأكدوا قدراتهم المتميزة.

وأضاف ان ما يثلج الصدر قيادة النواخذة الشباب والمجدمية لسفن الغوص بمهارات وقدرات عالية بالرغم من صعوبة الأجواء وتدني سرعة الرياح.

وقد أقيم احتفال مساءامس تم من خلاله توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين في السباق الى جانب تكريم الشهيدين الشمالي والوزان، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مبرة الوزان للضمان الاجتماعي معتصم جاسم الوزان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب رئيس النادي البحري بالإنابة م.أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري وأعضاء مجلس الإدارة.