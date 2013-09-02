“العربية ” : روسيا تلغي صفقة صواريخ أرض أرض مع سوريا

ألغت روسيا صفقة أسلحة مع سوريا ، تتضمن صواريخ أرض أرض بعيدة المدة ومتطورة من طراز “اسكندر”.

ذكرت ذلك قناة العربية الاخبارية مساء أمس الأحد ، مشيرة إلى أن روسيا قد أرجأت تزويد النظام السوري بطائرات مقاتلة ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية “إس 300″ ، معللة ذلك بأن دمشق لم تسدد ثمنها.

وأشار إلى أن موسكو لا تزال ترفض التدخل العسكري في سوريا ، حيث طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة ، في وقت سابق بتقديم أدلة على أن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية، مؤكدا أن عدم تقديم مثل هذه الأدلة يعني أنه لا وجود لها .

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