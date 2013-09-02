رئيس الوزراء الفلسطينى يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدان رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، لا سيما القدس وقطاع غزة.. معتبراً أن إسرائيل تسعى من خلال ذلك إلى تقويض العملية السلمية وإجهاض المفاوضات.

وطالب الحمد الله ـ خلال حفل تخريج الفوج السادس "فوج الدولة 194" فى جامعة خضورى مساء اليوم الأحد بمدينة رام الله - المجتمع الدولى بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية فى حماية الشعب الفلسطينى من عمليات القتل التى تقوم بها قوات الاحتلال وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وتعطيلها للجهود الدولية الساعية لإنجاح المفاوضات.

وأكد رامى الحمد الله التزام الحكومة الفلسطينية المطلق بدعم المؤسسات الأكاديمية، خاصة جامعة فلسطين التقنية "الخضورى" والعمل على تطوير بنيتها التحتية وكادرها التعليمى ومدها بالتجهيزات العلمية والموارد التعليمية اللازمة.