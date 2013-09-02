أرسنال يقترب من ضم أوزيل

أشارت شبكة (سكاي سبورتس) الإنجليزية أن نادي أرسنال بات قريبا من ضم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن أوزيل سيرحل عن الفريق بعد إعلان ريال مدريد ضم جاريث بيل رسميا من صفوف توتنام الإنجليزي يوم الأحد.

وكان أوزيل قد عبر عن غضبه بسبب دوره مع ريال مدريد حاليا بسبب اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق على إسكو بشكل أكبر وتفضيله على أوزيل.

وكان أوزيل - 24 عاما - قد انضم إلى ريال مدريد عام 2010 بعد أداؤه الرائع في كأس العالم والذي جعل الملكي يحصل على خدماته من فيردر بريمن ناديه القديم.