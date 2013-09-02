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بالفيديو .. بالوتيلي وروبينيو يهديان ميلان فوزه الأول بالدوري

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بالفيديو .. بالوتيلي وروبينيو يهديان ميلان فوزه الأول بالدوري بالفيديو .. بالوتيلي وروبينيو يهديان ميلان فوزه الأول بالدوري

قاد الثنائي الهجومي ماريو بالوتيلي وروبينيو فريقهما ميلان لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بالدوري بعد تغلبه على ضيفه كالياري 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي الممتاز.

وكان ميلان قد تعرض للخسارة في مباراته الأولى أمام فيرونا بهدفين مقابل هدف.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا حتى افتتح روبينيو لهم النتيجة في الدقيقة السادسة بعدما حول عرضية بالوتيلي من الناحية اليمنى بيمناه داخل شباك كالياري، وأضاف ميكسيس الهدف الثاني بعدما سدد بالوتيلي كرة قوية ارتدت من الحارس ليتابعها المدافع الفرنسي في المرمى الخالي.

وقبل أن يقلص ساي ماركو النتيجة للضيوف بعدها بـ3 دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان 2-1، وفي الدقيقة 62 استغل بالوتيلي تشتيت خاطئ من دفاع كالياري للكرة ليسددها قوية في الشباك معلنا الهدف الثالث وفوز فريقه بأول 3 نقاط له في البطولة.

بتلك النتيجة يتقدم ميلان إلى المركز السادس برصيد 3 نقاط بينما تجمد رصيد كالياري عند نفس الرقم ولكن يحتل بهم المركز الـ11.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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