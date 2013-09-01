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نيابة دسوق تأمر بضبط 4 إخوان قاموا بتهديد الأهالى بأسطوانات الغاز

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نيابة دسوق تأمر بضبط 4 إخوان قاموا بتهديد الأهالى بأسطوانات الغاز نيابة دسوق تأمر بضبط 4 إخوان قاموا بتهديد الأهالى بأسطوانات الغاز

أمر محمود سويف وكيل نيابة دسوق بكفر الشيخ اليوم "الأحد"، بضبط وإحضار أربعة إخوان من أبناء قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، لاتهامهم بإرهاب أهالى القرية وترويعهم بأسطوانات الغاز، وهم محمد مصطفى على عمر الطوخى، ومصطفى على عمر الطوخى، ومحمد على عمر الطوخى لسؤالهم فى واقعة اتهامهم من شهود العيان أثناء حدوث اشتباكات أمس "السبت"، بينهم وبين الأهالى، وطلب تحريات فرع البحث الجنائى بدسوق حول الواقعة وظروفها وملابساتها على وجه السرعة.

كانت قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، قد شهدت أمس السبت، عقب صلاة العشاء، حدوث اشتباكات بين 4 أشخاص من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالقرية وبين أهالى القرية، عقب حدوث مشادة كلامية حامية وحادة، بين أحد الأهالى وأحد أنصار مرسى على خلفية منع الأهالى لعدد من الإخوان بتنظيم مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول وتطور الأمر فيما بينهما، مما أدى لاحتجاز الأهالى لأنصار مرسى داخل المسجد.

وحدث اشتباكات بينهم وبين الأهالى استخدم فيها بعض من أنصار مرسى أسطوانتين غاز، لإرهابهم وترويعهم أهالى القرية والأمنيين منهم، وقاموا باعتلاء أسطح المنازل وقذفوا الأهالى بالطوب والحجارة، مما أدى إلى إصابة الطفلة أميرة محمد الرشيدى بجروح قطعية فى الرأس.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18688 جنح مركز شرطة دسوق.

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مصر 365