بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية

كتب : مروة مرسي الأحد 01-09-2013 17:13

وقع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة في كلية الإدارة والتكنولوجيا، وكرم خلال حفل التوقيع الطلاب الفائزين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي استضافته العاصمة الأسترالية سيدني هذا العام في الفترة من 4 إلى 11 يوليو 2013.

وتفقد الوزير مجمع المحاكات ومركز القبة السماوية وعددًا من المشروعات التي تتبناها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية عمل المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني لنشر تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وتطبيق المعايير المصرية لتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني في مصر.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إنه بموجب تلك الاتفاقية سيقوم المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني بتوفير عمليات الدعم الفني والتدريب والاستشارات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بهدف إنشاء مركز لتطوير المحتوى الإلكتروني بالكلية، وإتاحة برامج التعلم الإلكتروني الخاصة بالمركز التنافسي لطلاب كلية الإدارة والتكنولوجيا وذلك لتأهيل خريجي الكلية في مجالات التعلم الإلكتروني وريادة الأعمال، وذلك لمواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل.