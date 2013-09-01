أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية

Google+ Print
بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية

كتب : مروة مرسي الأحد 01-09-2013 17:13

وقع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة في كلية الإدارة والتكنولوجيا، وكرم خلال حفل التوقيع الطلاب الفائزين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي استضافته العاصمة الأسترالية سيدني هذا العام في الفترة من 4 إلى 11 يوليو 2013.

وتفقد الوزير مجمع المحاكات ومركز القبة السماوية وعددًا من المشروعات التي تتبناها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية عمل المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني لنشر تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وتطبيق المعايير المصرية لتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني في .

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إنه بموجب تلك الاتفاقية سيقوم المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني بتوفير عمليات الدعم الفني والتدريب والاستشارات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بهدف إنشاء مركز لتطوير المحتوى الإلكتروني بالكلية، وإتاحة برامج التعلم الإلكتروني الخاصة بالمركز التنافسي لطلاب كلية الإدارة والتكنولوجيا وذلك لتأهيل خريجي الكلية في مجالات التعلم الإلكتروني وريادة الأعمال، وذلك لمواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد