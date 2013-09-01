بالفيديو .. أهالي كفر الشيخ تشتكي من تأخر العلاج على نفقة الدولة قبل زيارة الرباط .. ومدير المستشفى العام يعترف بالعجز

أردنا أن نتعرف على يوم من أيام تواجد المئات من المرضى في مركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ ، فالمركز ملئ بالمرضى على شباك التذاكر وفي مشروع العلاج على نفقة المرضى وسحب الدم لتحليله ، وفي موقع حقن الإنترفرون ونعرض الصور والفديوهات على وزيرة الصحة التي لن تراه غداً.

وتتفقد الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان صباح الغد الإثنين عدد من مستشفيات محافظة كفر الشيخ ، وكذلك مركز أبحاث و علاج أمراض الكبد والقلب الغريب في الأمر أن الوزيرة ستتفقد المركز غداً وهو خال من المرضى المترددين بالمئات يومياً ، وإذا كانت وزيرة الصحة لاتعلم شيئا عن أيام توافد المرضى على العيادات الخارجية ومتابعة الحقن بالأنترفورون فكان عليها السؤال بدلا من أن تتجه للمركز ولاتجد إلا يوم علمي فقط أسبوعيا، فمن تسأل عن احتياجاتهم أليس المرضى الفقراء المترددين بالمئات هم الأحق بالسؤال؟ .

هؤلاء المترددين من أقاصي محافظة كفر الشيخ من العزب والقرى في ظل وجود ما بين 800 ألف ومليون مصاب في كفر الشيخ والتي عددها 3 مليون نسمة ، حسب تصريح الدكتور محمد جلال مدير المركز الذي قال إن كل ثلاثة في الطريق بينهما مصاب بالفيرس هذا حسب الإحصاءات الرسمية ، وقياساً على ذلك من المحتمل أن كل اثنين بينهما مصاب بالفيرس بكفر الشيخ.

وتلخصت شكاوى الأهالي في تأخر مشروع العلاج على نفقة الدولة بل أن مدير المستشفى نفسه أعترف بالعجز في العلاج الكم الهائل من المرضى الذي لايملكون برغم مساعدة المركز لعدد منهم ولكن لاتوجد امكانيات لعلاج كل المرضى المعروفين.

أكد سعد نصر علي من عزبة سعدون التابعة للإبراهيمية بدسوق” مريض ” أن المناظر الحالية بالمركز يشتكي منها المرضى هناك فرق كبير بين المناظير في القاهرة وكفر الشيخ فالمناظير في القاهرة رفيعة كسلك الكهرباء ولكن بكفر الشيخ أكبر حجما لذا فالمريض يشعر بعدها بالتعب لمدة عشرة أيام فلماذا لاتستبدل الأجهزة لتكون مثل القاهرة .

أكد الدكتور محمد جلال مدير مركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد والقلب أن يوم الإثنين هو اليوم العلمي للمركز لمناقشة الحالات المرضية الصعبة ولقاء علمي للأطباء ومناقشة كافة الأمور بالمركز ولا تعمل إلا المناظر يتتوقف العمل في العيادات الخارجية .

وأضاف مدير المركز المترددين على المركز يومياً 700مريض والمركز يخدم 10 مراكز بالإضافة لمرضى المحلة ودمنهور وغيرها من المراكز القريبة من كفر الشيخ تابعة للمحافظات القريبة.

وأشار جلال نريد تدعيم المركز والمترددين فقراء محتاجين للرعاية وموازنة الأمانة ضعيفه نريد تزويد الأسرة والاجراءات الإدارية تعطلنا كثيراً وتم علاج 16ألف مريض وهناك من المرضى من يتحول حالتهم لسرطانات كبدية وتم انشاء وحدة متابعة البؤرة الكبدية ولا نستطيع مواصلة القوافل الطبية لقلة الأطباء عندنا ولابد من الإهتمام والإكتشاف المبكر ونحتاج قسم جراحة بدلاً من التوجه للإسكندرية والمنصورة وبدلاً من تندر أساتذة الإسكندرية بالمؤتمرات علينا أن معظم المرضى من العيادات في الإسكندرية من كفر الشيخ فلماذا لايوجد هنا قسم لإجراء الجراحة ونعمل على راحة المرضى.