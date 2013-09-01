تعليم السويس يطالب بالانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد

شدد السعيد شومان وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على ضروة الانتهاء من صيانة المدارس ، وكافة ما بها من مرافق ومعامل قبل بداية العام الدراسى الجديد .

وجاء ذلك على خلال الجول مفاجئة لتى قام بها سيادته على 5 مدارس بادارة شمال والجنانين .

وقال أيمن فهمى المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ، خلال بيان أصدرته المديرية اليوم الأحد بان السعيد شومان اعطى تعليمات لجميع المدارس على الانتهاء من صيانة جميع الاعطال قبل بدء العام الدارسى .

واضاف ، فهمى ، بأن شومان اكد على الالتزم بطابور الصباح اليومى وان تخصص الاذاعة المدرسية على المواطنة والانتماء الى الوطن .