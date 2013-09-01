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تعليم السويس يطالب بالانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد

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تعليم السويس يطالب بالانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد تعليم السويس يطالب بالانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد

شدد السعيد شومان وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على ضروة الانتهاء من صيانة المدارس ، وكافة ما بها من مرافق ومعامل قبل بداية العام الدراسى الجديد .

وجاء ذلك على خلال الجول مفاجئة لتى قام بها سيادته على 5 مدارس بادارة شمال والجنانين .

وقال أيمن فهمى المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ، خلال بيان أصدرته المديرية اليوم الأحد بان السعيد شومان اعطى تعليمات لجميع المدارس على الانتهاء من صيانة جميع الاعطال قبل بدء العام الدارسى .

واضاف ، فهمى ، بأن شومان اكد على الالتزم بطابور الصباح اليومى وان تخصص الاذاعة المدرسية على المواطنة والانتماء الى الوطن .

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