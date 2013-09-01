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"شباب بتحب مصر" تدعو لدعم متضررى الأمطار والسيول بالسودان

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"شباب بتحب مصر" تدعو لدعم متضررى الأمطار والسيول بالسودان "شباب بتحب مصر" تدعو لدعم متضررى الأمطار والسيول بالسودان

عقدت الجمعية الأفريقية وبيت السودان بالقاهرة حفل تحت رعاية السفير السودانى بالقاهرة لدعم متضررى الأمطار والسيول بالسودان تحت شعار "النهر الخالد شريان حياة وغطاء شعبين"، وشهد الحفل حضور السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية وقنصل السودان بالقاهرة والعديد من الجمعيات الأهلية السودانية والمصرية، وأكد السفير نصر خلال الحفل على الترابط المصرى السودانى، موجها الشكر لبيت السودان ولمسئولة النشاط بالجمعية.

وشاركت مؤسسة شباب بتحب بالحفل وناشدت المؤسسة فى بيان لها، جميع منظمات المجتمع المصرى والجهات الحكومية ونقابة الأطباء ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السودانى فى المحنة التى يمر بها، منوهة إلى أننا شعب واحد يربطنا نهر واحد.

ودعت المؤسسة جموع الشعب المصرى لدعم السودان من خلال تقديم المساعدات الطبية، والعينية وأدوات الكتابة والمساعدات المادية وعلى من يرغب فى المساهمة التوجه إلى بيت السودان بالقاهرة لتقديم تلك المساعدات أو إلى سفارة جمهورية السودان.

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مصر 365

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