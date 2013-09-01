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محمود مسلم: تهمة "مرسي" في التحريض على قتل المتظاهرين تختلف عما اتهم به "مبارك"

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محمود مسلم: تهمة "مرسي" في التحريض على قتل المتظاهرين تختلف عما اتهم به "مبارك" محمود مسلم: تهمة "مرسي" في التحريض على قتل المتظاهرين تختلف عما اتهم به "مبارك"

كتب : محمد عاشور منذ 37 دقيقة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الجريمة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وإحيل بسببها لمحكمة الجنايات، تختلف عن التهمة التي وجهت للرئيس الأسبق حسني مبارك، ولو كانت أيضا بشأن قتل المتظاهرين.

وأوضح مسلم، خلال لقائه بقناة "دريم"، أن مرسي متهم بالتحريض والتخطيط لقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وهو موجود بداخله، ولكن مبارك اتهم بالامتناع اللسبي عن حماية المتظاهرين، ولكنه لم يحرض على قتلهم.

وتابع "الجميع شاهد الإخوان تعذب المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، و"الوطن" انفردت بتصوير لإجبار المتظاهرين على أن يعترفوا بأنهم ممولون"، مؤكدا أن " كانت تحكمها جماعة إرهابية خائنة وعصابة"، موجها رسالة لمن يتحدث عن التصالح معهم، بأن هذه الدعوات "كلام فارغ".

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