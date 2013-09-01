عدسة FilGoal.com ترصد فوز الزمالك على أورلاندو

حضرت جماهير الزمالك مباراة فريقها أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا وأعطت للمباراة روحا أسهمت في فوز الأبيض.

وأنعش الزمالك آماله في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه الجنوب إفريقي أورلاندو بايرتس بهدفين لهدف عصر يوم الأحد على ملعب الجونة.

وباتت مباراة الزمالك المقبلة مشتعلة أمام الأهلي، إذ يسعى الفريق الأبيض صاحب الأربع نقاط لمنازعة الشياطين الحمر على القمة التي يعتلوها بسبع نقاط بجوار أورلاندو بايرتس.

خاض الزمالك اللقاء وسط أنصاره الذين لم يتسببوا في مشكلة للفريق الأبيض، خلال مباراته المصيرية.

ورصدت عدسة FilGoal.com أجواء مباراة الزمالك .. شاهد الصور من هنا