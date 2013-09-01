أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

فريدة الشوباشي: مرفت التلاوي خير من يمثل المرأة في لجنة الخمسين

Google+ Print
فريدة الشوباشي: مرفت التلاوي خير من يمثل المرأة في لجنة الخمسين فريدة الشوباشي: مرفت التلاوي خير من يمثل المرأة في لجنة الخمسين

كتب : منى السداوي الأحد 01-09-2013 19:08

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على تعيين السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قائلة في تصريحاتها لـ"الوطن"، إن السفيرة مرفت التلاوي تعتبر واحدة من الأصوات الوطنية المحترمة التي يجب السماع إليها، واصفة إياها بأنها تهتم وتعتني بشؤون المرأة وحقها في الحياة.

وأضافت الشوباشي، أن التلاوي تعتبر على رأس كل من ينادي بحقوق المرأة، وتؤمن بأن المرأة نصف المجتمع، ووجودها في لجنة الخمسين لوضع الدستور سوف يعبر عن كل أم وزوجة وأرملة، نظراً لما تراه وتعيشه من مشاكل تدور حولها بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، فدائما ما كانت تطالب بحقوقهم، وسوف تفعل بإذن الله.

وأكدت الكاتبة الصحفية، حرص التلاوي، على عدم تقيد المرأة في مجال محدد، أو الزواج في سن معين، كما فعل المدعون على الإسلام سابقًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد