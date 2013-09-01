فريدة الشوباشي: مرفت التلاوي خير من يمثل المرأة في لجنة الخمسين

كتب : منى السداوي الأحد 01-09-2013 19:08

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على تعيين السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قائلة في تصريحاتها لـ"الوطن"، إن السفيرة مرفت التلاوي تعتبر واحدة من الأصوات الوطنية المحترمة التي يجب السماع إليها، واصفة إياها بأنها تهتم وتعتني بشؤون المرأة وحقها في الحياة.

وأضافت الشوباشي، أن التلاوي تعتبر على رأس كل من ينادي بحقوق المرأة، وتؤمن بأن المرأة نصف المجتمع، ووجودها في لجنة الخمسين لوضع الدستور سوف يعبر عن كل أم وزوجة وأرملة، نظراً لما تراه وتعيشه من مشاكل تدور حولها بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، فدائما ما كانت تطالب بحقوقهم، وسوف تفعل بإذن الله.

وأكدت الكاتبة الصحفية، حرص التلاوي، على عدم تقيد المرأة في مجال محدد، أو الزواج في سن معين، كما فعل المدعون على الإسلام سابقًا.